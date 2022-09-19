Татьяна Тарасова: «Пускай Дэвис и Смолкин покатаются на турнире в США, а потом приедут сюда. Еще нет контрольных прокатов, а все уже так обеспокоены»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

«Вы знаете, во-первых, я не уверена в том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами федерации фигурного катания США. Надо позвонить в федерацию фигурного катания, потому что она точно знает.

Это же ведь серьезное дело – перейти в другую страну и в другую федерацию. Это не просто так зашел, знаете, поэтому я не представляю, чтобы это так было. Что касается вопроса, этично ли переходить спортсмену в другую страну, понимаете, это профессия, и каждый ищет в своей профессии лучшего для себя положения и места, лучшей отдачи себя, поэтому я не понимаю, почему нельзя переходить», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

«Дэвис и Смолкин остались в США, потому что уже готовы принимать участие в соревнованиях (сообщалось, что 22-25 сентября они могут выступить на турнире Challenge Cup в Ардморе, штат Пенсильвания – Sports.ru).

У молодых фигуристов первенства начинаются раньше. Это первый турнир, поэтому они и участвуют в нем. Что в этом плохого? Пускай они там покатаются, а потом приедут сюда. Еще нет контрольных прокатов (24-25 сентября в Москве – Sports.ru), а все уже так обеспокоены, будто Диана и Глеб их родные дети!

Если они остались на соревнованиях в Пенсильвании, значит им это разрешила федерация фигурного катания. Поэтому все вопросы к ним, а не к Дэвис и Смолкину», – цитирует Тарасову Sport24.

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Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?