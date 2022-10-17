Шпильбанд исключен из списка тренеров сборной России по фигурному катанию

Теги Сергей Воронов сборная России Игорь Шпильбанд Министерство спорта России Светлана Ляпина Фигурное катание

Американский специалист Игорь Шпильбанд исключен из списка тренеров сборной России по фигурному катанию. 

Распоряжение опубликовано на сайте Министерства спорта РФ. 

Шпильбанд на протяжении двух лет работал с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. После Олимпийских игр в Пекине пара начала тренироваться у Алексея Килякова. 

Также тренерами и специалистами, больше не работающими с российской командой, являются Сергей Воронов, Светлана Ляпина и Никита Мозер. 

Полный список можно посмотреть здесь. 

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