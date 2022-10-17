Американский специалист Игорь Шпильбанд исключен из списка тренеров сборной России по фигурному катанию.

Распоряжение опубликовано на сайте Министерства спорта РФ.

Шпильбанд на протяжении двух лет работал с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. После Олимпийских игр в Пекине пара начала тренироваться у Алексея Килякова.

Также тренерами и специалистами, больше не работающими с российской командой, являются , Светлана Ляпина и Никита Мозер.

Полный список можно посмотреть здесь.