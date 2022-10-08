Finlandia Trophy. Ташлерова и Ташлер, Грин и Парсонс, Фурнье Бодри и Соренсен покажут ритм-танцы

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8 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:00 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

Лоранс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бейкер (США)

Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет обновлено позже. Полный старт-лист появится здесь.

Расписание Finlandia Trophy: там выступают Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен

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