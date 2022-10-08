Finlandia Trophy. Ташлерова и Ташлер, Грин и Парсонс, Фурнье Бодри и Соренсен покажут ритм-танцы
8 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:00 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
Лоранс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бейкер (США)
Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет обновлено позже. Полный старт-лист появится здесь.
Расписание Finlandia Trophy: там выступают Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен
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