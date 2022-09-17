Lombardia Trophy. Гиньяр и Фабри, Ташлерова и Ташлер, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

18 сентября на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо дуэты покажут произвольные танцы.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17.20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
2. Ханна Якуш – Алессио Галли (Нидерланды)
3. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша)
4. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
Вторая разминка
5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
7. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия)
8. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Третья разминка
9. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
11. Натали Ташлерова – Филипп Ташлер (Чехия)
12. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,09
2. Натали Ташлерова – Филипп Ташлер (Чехия) – 75,41
3. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,95
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 67,79
5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,87
6. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия) – 61,86
7. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 59,91
8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 57,66
9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,20
10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 51,21
11. Ханна Якуш – Алессио Галли (Нидерланды) – 48,68
12. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 47,03
Расписание Lombardia Trophy: там выступают Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри