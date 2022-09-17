Lombardia Trophy. Гиньяр и Фабри, Ташлерова и Ташлер, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

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18 сентября на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо дуэты покажут произвольные танцы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17.20 по московскому времени.

Первая разминка

 1. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

2. Ханна Якуш – Алессио Галли (Нидерланды)

3. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша)

4. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

Вторая разминка

5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) 

6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 

7. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия)

8. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Третья разминка

9. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) 

11. Натали Ташлерова – Филипп Ташлер (Чехия)

12. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,09

2. Натали Ташлерова – Филипп Ташлер (Чехия) – 75,41

3. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,95

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 67,79

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,87

6. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия) – 61,86

7. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 59,91

8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 57,66

9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,20

10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 51,21

11. Ханна Якуш – Алессио Галли (Нидерланды) – 48,68

12. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 47,03

Расписание Lombardia Trophy: там выступают Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри

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