Finlandia Trophy. Чха Чжун Хван, Квителашвили, Селевко, Нордебак, Майоров выступят с произвольными программами

7 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy мужчины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16.30 по московскому времени.

Вторая разминка

9. Валттер Виртанен (Финляндия)

10. Арлет Леванди (Эстония)

Третья разминка

11. Лукас Бричги (Швейцария)

12. Николай Майоров (Швеция)

13. Чэсок Кен (Южная Корея)

14. Михаил Шайдоров (Казахстан)

15. Конрад Орзел (Канада)

Четвертая разминка

16. (Украина)

17. Андреас Нордебак (Швеция)

18. Михаил Селевко (Эстония)

19. Морис Квителашвили (Грузия)

20. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,06

2. (Грузия) – 80,16

3. Михаил Селевко (Эстония) – 79,79

4. Андреас Нордебак (Швеция) – 78,92

5. Иван Шмуратко (Украина) – 72,18

6. Конрад Орзел (Канада) – 71,58

7. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 69,19

8. Чэсок Кен (Южная Корея) – 68,65

9. Николай Майоров (Швеция) – 67,94

10. Лукас Бричги (Швейцария) – 66,92

11. Арлет Леванди (Эстония) – 65,97

12. Валттер Виртанен (Финляндия) – 63,91

Расписание Finlandia Trophy: там выступят Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен