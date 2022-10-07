Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Эллиана Пил и Итан Пил, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами

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7 октября в Гданьске на шестом этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. София Довхаль – Виктор Кулеша (Польша)

2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

3. Лу Кох – Иван Мельник (Франция)

4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Вторая разминка

5. Ангелина КудрявцеваИлья Каранкевич (Кипр)

6. Джордин Льюис – Ноа Макмиллан (Канада)

7. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

8. Хайма Бен Хелифа – Эверест Зу (Канада)

Третья разминка

9. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

10. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)

11. Лила-Майя Секлет Моншо – Мартин Шарден (Франция)

12. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)

Четвертая разминка

13. Грейс Элизабет Вайник – Егор Баршак (Грузия)

14. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

15. Даниэла Иваницкая – Давид Гольдштейн (Финляндия)

16. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

17. Миа Ли Майер – Тобиас Хубер (Германия)

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