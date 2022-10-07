Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Эллиана Пил и Итан Пил, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами
7 октября в Гданьске на шестом этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. София Довхаль – Виктор Кулеша (Польша)
2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
3. Лу Кох – Иван Мельник (Франция)
4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Вторая разминка
5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
6. Джордин Льюис – Ноа Макмиллан (Канада)
7. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
8. Хайма Бен Хелифа – Эверест Зу (Канада)
Третья разминка
9. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
10. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)
11. Лила-Майя Секлет Моншо – Мартин Шарден (Франция)
12. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)
Четвертая разминка
13. Грейс Элизабет Вайник – Егор Баршак (Грузия)
14. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
15. Даниэла Иваницкая – Давид Гольдштейн (Финляндия)
16. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)
17. Миа Ли Майер – Тобиас Хубер (Германия)
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