Расписание Finlandia Trophy: там выступят Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен

С 6 по 9 октября в финском Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию .

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

6 октября, четверг

Пары, короткая программа

15.00

Мужчины, короткая программа

16.30

7 октября, пятница

Пары, произвольная программа

14.00

Мужчины, произвольная программа

16.30

8 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Женщины, короткая программа

15.30

9 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.