Расписание Finlandia Trophy: там выступят Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен

Теги танцы на льду Finlandia Trophy пары мужское катание женское катание ISU Challenger Фигурное катание

С 6 по 9 октября в финском Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

6 октября, четверг 

Пары, короткая программа

15.00

Мужчины, короткая программа

16.30

7 октября, пятница

Пары, произвольная программа

14.00

Мужчины, произвольная программа

16.30

8 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Женщины, короткая программа

15.30

9 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные