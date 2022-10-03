Расписание Finlandia Trophy: там выступят Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен

С 6 по 9 октября в финском Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
6 октября, четверг
Пары, короткая программа
15.00
Мужчины, короткая программа
16.30
7 октября, пятница
Пары, произвольная программа
14.00
Мужчины, произвольная программа
16.30
8 октября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13.00
Женщины, короткая программа
15.30
9 октября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Женщины, произвольная программа
15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.