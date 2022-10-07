Finlandia Trophy. Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Макинтош и Мимар, Гамес и Коровин выступят с произвольными программами

7 октября на на турнире в Эспоо пары выступят с произвольными программами. После короткой лидирует немецкая пара Анника Хокке – Роберт Кункель.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

2. Изабелла Гамес – (Филиппины)

3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

Вторая разминка

4. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Третья разминка

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

8. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

9. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Положение после короткой программы

1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,58

2. – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,54

3. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 61,23

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 60,40

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 59,21

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,27

7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 54,50

8. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 51,73

9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 44,25

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 40,79