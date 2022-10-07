Finlandia Trophy. Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Макинтош и Мимар, Гамес и Коровин выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная Канады Finlandia Trophy сборная США сборная Германии сборная Великобритании пары Рубен Бломмарт Александр Коровин сборная Филиппин Алиса Ефимова Максимилиано Фернандес Анника Хокке Роберт Кункель Брук Макинтош Беньямин Мимар Анастасия Смирнова Данил Сияница Изабелла Гамес сборная Нидерландов Дарья Данилова Мишель Циба Анастасия Вайпан-Ло Люк Дигби Летиция Рошер Луис Шустер Валентина Плазас Мария Мохова Иван Мохов Фигурное катание

7 октября на на турнире Finlandia Trophy в Эспоо пары выступят с произвольными программами. После короткой лидирует немецкая пара Анника Хокке – Роберт Кункель.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) 

3. Мария Мохова – Иван Мохов (США) 

Вторая разминка

4. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Третья разминка

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

8. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

9. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Положение после короткой программы

1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,58

2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,54

3. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 61,23

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 60,40

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 59,21

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,27

7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 54,50

8. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 51,73

9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 44,25

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 40,79

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные