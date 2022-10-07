Finlandia Trophy. Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Макинтош и Мимар, Гамес и Коровин выступят с произвольными программами
7 октября на на турнире Finlandia Trophy в Эспоо пары выступят с произвольными программами. После короткой лидирует немецкая пара Анника Хокке – Роберт Кункель.
ISU Challenger
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
Вторая разминка
4. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Третья разминка
7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
8. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
9. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Положение после короткой программы
1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,58
2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,54
3. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 61,23
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 60,40
5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 59,21
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,27
7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 54,50
8. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 51,73
9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 44,25
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 40,79
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