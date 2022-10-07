Команда Тутберидзе о Медведевой в «Ледниковом периоде»: «Желаем гладкого льда и высоких оценок!»
Тренерский штаб Этери Тутберидзе пожелал удачи двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период».
«Евгения Медведева выступит в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным.
Желаем гладкого льда и высоких оценок!» – отметили в штабе Тутберидзе.
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