Команда Тутберидзе о Медведевой в «Ледниковом периоде»: «Желаем гладкого льда и высоких оценок!»

Тренерский штаб пожелал удачи двукратной чемпионке мира в шоу «Ледниковый период».

«Евгения Медведева выступит в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным.

Желаем гладкого льда и высоких оценок!» – отметили в штабе Тутберидзе.

Команда Тутберидзе о том, что Щербакова и Загитова будут вести «Ледниковый период»: «Желаем удачи Анне в новом амплуа и успехов Алине в этом сезоне!»

«Хочу, чтобы каждая женщина дождалась своего мужчину с фронта». «Ледниковый период» откликнулся на новую повестку