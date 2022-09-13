Евгения Медведева: «Думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при России. В какой роли, пока неизвестно, все расписывается»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о планах на сезон. 

Даня Милохин дал небольшой инсайд и сказал, что тебя снова пригласили в «Ледниковый период».

– Пока никакой официальной информации нет. Поэтому сейчас вам ничего не скажу

– Предстоящие Гран-при России планируешь посетить? 

– Думаю, буду присутствовать на каждом этапе. В какой роли, пока неизвестно, все расписывается. Фигурное катание – основной вид моей деятельности, надеюсь, что буду на каждом из этапов, – сказала Медведева. 

На вопрос, будет ли она считать предательством смену гражданства российскими спортсменами, фигуристка отвечать не стала. 

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