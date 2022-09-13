Евгения Медведева: «Думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при России. В какой роли, пока неизвестно, все расписывается»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о планах на сезон.
– Даня Милохин дал небольшой инсайд и сказал, что тебя снова пригласили в «Ледниковый период».
– Пока никакой официальной информации нет. Поэтому сейчас вам ничего не скажу
– Предстоящие Гран-при России планируешь посетить?
– Думаю, буду присутствовать на каждом этапе. В какой роли, пока неизвестно, все расписывается. Фигурное катание – основной вид моей деятельности, надеюсь, что буду на каждом из этапов, – сказала Медведева.
На вопрос, будет ли она считать предательством смену гражданства российскими спортсменами, фигуристка отвечать не стала.