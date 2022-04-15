Загитова о «Ледниковом периоде»: «После первого номера Медведевой и Милохина, который прошел, так скажем, неудачно, желание попробовать себя в паре отпало»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала, что скучает по проекту «Ледниковый период», где она была ведущей в последние два сезона.

«По «Ледниковому периоду» очень скучаю. Надеюсь, он будет продолжаться. Он дает толчок для развития фигурного катания, многие приходят в фигурное катание благодаря этому шоу.

Я была ведущей два сезона, это был интересный опыт для меня как для журналиста.

В паре кататься с кем-то? Не знаю, я пока не готова к экспериментам. После первого номера Жени Медведевой и Дани Милохина, который прошел, так скажем, неудачно, у меня желание попробовать себя в паре отпало. Возможно, оно потом появится», – сказала Загитова.

Также фигуристка рассказала о впечатлениях от работы в качестве журналиста на Олимпийских играх в Пекине.

«Для меня опыт работы ведущей на Олимпиаде был интересным. Я прониклась этой Олимпиадой. Благодарна за такой опыт.

Смотреть за другими девочками было более волнительно, потому что когда ты катаешься сам, ты контролируешь себя, а здесь ты переживаешь за других», – сказала Загитова.

Тиктокер Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съемках шоу «Ледниковый период»