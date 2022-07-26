Евгения Медведева: «Мне сложно детально делиться своей жизнью с людьми. Тем более, если завязываются отношения. Я не умею так: вот смотрите»

Теги сборная России светская хроника женское катание Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что хранит подробности личной жизни в секрете.

– За время «Ледникового периода» было много разных слухов. Как ты их воспринимаешь?

– Довольно сложно. Мне сложно настолько детально делиться своей жизнью с людьми. Я так воспитана, что моя жизнь – это что-то, что я в ручках держу и никому не отдаю. Тем более если это что-то личное. Тем более, если завязываются какие-то отношения. Я не умею так: вот смотрите.

– Ты веришь в любовь?

– Конечно. Я же девочка. Почему я должна не верить в любовь?

– А с Милохиным – это фейк?

– Почему фейк? Миллион раз мы говорили, что мы друзья. И все, что было, какие-то моменты интересные, непонятные… Сценария не было. Просто как шло – так и шло. Закончился проект – закончились общие темы, перестали пересекаться так много. Ну и разошлись, – сказала Медведева.

Евгения Медведева: «Я скрываю личную жизнь. У меня с 17 до 19 лет был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки»

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