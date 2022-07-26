Евгения Медведева: «Мне сложно детально делиться своей жизнью с людьми. Тем более, если завязываются отношения. Я не умею так: вот смотрите»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что хранит подробности личной жизни в секрете.

– За время «Ледникового периода» было много разных слухов. Как ты их воспринимаешь?

– Довольно сложно. Мне сложно настолько детально делиться своей жизнью с людьми. Я так воспитана, что моя жизнь – это что-то, что я в ручках держу и никому не отдаю. Тем более если это что-то личное. Тем более, если завязываются какие-то отношения. Я не умею так: вот смотрите.

– Ты веришь в любовь?

– Конечно. Я же девочка. Почему я должна не верить в любовь?

– А с Милохиным – это фейк?

– Почему фейк? Миллион раз мы говорили, что мы друзья. И все, что было, какие-то моменты интересные, непонятные… Сценария не было. Просто как шло – так и шло. Закончился проект – закончились общие темы, перестали пересекаться так много. Ну и разошлись, – сказала Медведева.

Евгения Медведева: «Я скрываю личную жизнь. У меня с 17 до 19 лет был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки»