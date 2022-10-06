Команда Тутберидзе о том, что Щербакова и Загитова будут вести «Ледниковый период»: «Желаем удачи Анне в новом амплуа и успехов Алине в этом сезоне!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутберидзе пожелал удачи олимпийским чемпионкам Анне Щербаковой и Алине Загитовой в роли ведущих шоу «Ледниковый период».

«Анна Щербакова и Алина Загитова станут ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Съемки стартуют уже сегодня. Желаем удачи Анне в новом амплуа и успехов Алине этом сезоне!» – сообщили в штабе Тутберидзе.

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