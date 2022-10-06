Илья Авербух: «Щербакова не раз говорила, что кататься в «Ледниковом периоде» не готова, но вот вести его будет здорово. Я предложил идею Эрнсту»
Хореограф Илья Авербух рассказал, как согласовал кандидатуру олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на роль ведущей «Ледникового периода».
«Аня работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что кататься не готова в «Ледниковом периоде», но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Эрнсту.
Алина Загитова будет работать в зоне Жулина, Анна Щербакова – в зоне Авербуха», – сказал Авербух.
Арзамасова – Кацалапов, Михеева – Букин, Ильиных – Бероев, Медведева – Милохин выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
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