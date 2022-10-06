Илья Авербух: «Щербакова не раз говорила, что кататься в «Ледниковом периоде» не готова, но вот вести его будет здорово. Я предложил идею Эрнсту»

Теги Илья Авербух сборная России Константин Эрнст женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассказал, как согласовал кандидатуру олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на роль ведущей «Ледникового периода».

«Аня работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что кататься не готова в «Ледниковом периоде», но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Эрнсту.

Алина Загитова будет работать в зоне Жулина, Анна Щербакова – в зоне Авербуха», – сказал Авербух.

Арзамасова – Кацалапов, Михеева – Букин, Ильиных – Бероев, Медведева – Милохин выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

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