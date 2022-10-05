Медведева и Щербакова – Загитовой: «Берем тебя в нашу команду московской дикции»

Российские фигуристки , и опубликовали совместные видео в соцсети.

Загитова: Главный вопрос дня: Аня, какая у тебя дикция?

Щербакова: Московская.

Медведева: Вообще-то это у меня московская дикция.

Загитова: Девочки, можно я к вам?

Медведева: Так и быть, мы берем тебя в нашу команду московской дикции.

Ренат Лайшев: «Московская дикция Щербаковой лучше, чем у Загитовой»

Медведеву и Загитову столкнули из-за дикции – одна москвичка, другая нет. Женя и правда говорит по-московски? А речь Алины хуже?