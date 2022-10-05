Медведева и Щербакова – Загитовой: «Берем тебя в нашу команду московской дикции»
Российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова и Евгения Медведева опубликовали совместные видео в соцсети.
Загитова: Главный вопрос дня: Аня, какая у тебя дикция?
Щербакова: Московская.
Медведева: Вообще-то это у меня московская дикция.
Загитова: Девочки, можно я к вам?
Медведева: Так и быть, мы берем тебя в нашу команду московской дикции.
Ренат Лайшев: «Московская дикция Щербаковой лучше, чем у Загитовой»
Медведеву и Загитову столкнули из-за дикции – одна москвичка, другая нет. Женя и правда говорит по-московски? А речь Алины хуже?
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