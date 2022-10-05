Президент прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка будет ведущей проекта .

Соведущими Щербаковой станут и .

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше, чем у Алины.

Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает свою дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы.

Не означает ли это, что Щербакова не вернется в спорт? Обратите внимание, что, например, Медведева и Трусова параллельно участвуют в каких-то проектах. К таким людям из мира искусства и культуры приковано внимание сотни тысяч людей-любителей – это нормально.

Такие люди есть не только у нас в стране, но и во всем мире. Телевидению это выгодно. Это нормальная практика для фигуристок – совмещать несколько видов деятельности», – сказал Лайшев.

Медведеву и Загитову столкнули из-за дикции – одна москвичка, другая нет. Женя и правда говорит по-московски? А речь Алины хуже?