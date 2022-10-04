Татьяна Тарасова: «Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Саша выросла там. Все нормально»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Александра Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода из группы Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что фигуристка подала заявление о переходе позднее установленного срока.

«Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Какие могут быть вопросы? Саша выросла в «Хрустальном»! Все нормально в этой ситуации», – сказала Тарасова.

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