Татьяна Тарасова: «Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Саша выросла там. Все нормально»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Александра Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода из группы Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что фигуристка подала заявление о переходе позднее установленного срока.

«Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Какие могут быть вопросы? Саша выросла в «Хрустальном»! Все нормально в этой ситуации», – сказала Тарасова.

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