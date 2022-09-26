Татьяна Тарасова: «Программа Валиевой заставляет ее переживать ад заново? Неуместно болельщикам такое писать»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

Накануне фигуристка представила программу на контрольных прокатах в Москве.

«Программа заставляет Валиеву переживать ад заново? Неуместно болельщикам такое писать.

Камила упорно тренировалась, хотела забыться. Это ее любимое дело. Она ему полностью отдавалась. Он сделала чистейший прокат. Это дорогого стоит, с чем я ее и поздравляю», – сказала Тарасова, отметив, что фигуристки пока не в оптимальной форме.

«Сейчас еще никто не готов физически. И Камила не готова физически.

Снятие Трусовой? Не готовы физически. А почему он должны быть готовы в сентябре делать все четверные? Это длинный процесс.

Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает – можете выйти из зала», – сказала Тарасова.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

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