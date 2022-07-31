Тарасова об украинской федерации: «Нужно думать, как удивить результатом, а не мерзкими письмами и доносами на спортсменов, которых им не догнать никогда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Федерация фигурного катания Украины повлияла на отмену мастер-класса в Швеции.

«Я бы на их месте задумалась, на каких они позициях и какие места себе планируют украинцы на Олимпиаде.

У каждого есть задача – письма писать и ходить жаловаться – это одно дело, а выходить и сердце свое рвать на части – другое.

Нужно думать про результат, которым ты мог бы удивить, обратить на себя внимание всей общественности фигурнокатательной, а не мерзкими письмами и доносами на тех спортсменов, результаты которых им не догнать никогда», – сказала Тарасова.

Федерация фигурного катания Украины обращалась к Швеции и ISU с просьбой запретить мастер-класс Трусовой в Стокгольме. В итоге он был отменен