Татьяна Тарасова: «Трусова пошла туда, где Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Как сообщило издание «Р-Спорт», теперь Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

«Я не понимаю данное решение. Она пошла туда, где Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

– Она перешла к мальчику, с которым дружит.

– То есть все из‑за Кондратюка?

– Конечно. Я так думаю.

– Может ли ей пойти на пользу работа в другой группе?

– Я просто знаю, что Этери Георгиевна выдающийся тренер. А дальше мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо, – сказала Тарасова «Матч ТВ».

Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)