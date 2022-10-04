Фигуристка Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после перехода к тренеру Светлане Соколовской.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина. Ранее Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, которая тренируется в «Хрустальном».

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», – объяснила Ермолина.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

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