Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода из группы Тутберидзе

Теги сборная России ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Ольга Ермолина Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после перехода к тренеру Светлане Соколовской.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина. Ранее Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, которая тренируется в «Хрустальном».

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», – объяснила Ермолина.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

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