Мемориал Ондрея Непелы. Франджипани, Чха Чжун Хван, Васильев, Самойлов выступят с произвольными программами

1 октября на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе мужчины покажут произвольные программы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 17.45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ларри Луполовер (Болгария)
2. Грэм Ньюберри (Великобритания)
3. Ландри Ле Мэ (Франция)
4. Адам Хагара (Словакия)
Вторая разминка
5. Александр Селевко (Эстония)
6. Александр Власенко (Венгрия)
7. Ким Хен Ем (Южная Корея)
8. Владимир Самойлов (Польша)
Третья разминка
9. Эдвард Эпплбай (Великобритания)
10. Денис Васильев (Латвия)
11. Ким Хан Киль (Южная Корея)
12. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
13. Габриэле Франджипани (Италия)
Положение после короткой программы
1. Габриэле Франджипани (Италия) – 87,39
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 80,81
3. Ким Хан Киль (Южная Корея) – 70,42
4. Денис Васильев (Латвия) – 69,66
5. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 67,85
6. Владимир Самойлов (Польша) – 67,31
7. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 67,21
8. Александр Власенко (Венгрия) – 65,20
9. Александр Селевко (Эстония) – 63,84
10. Адам Хагара (Словакия) – 60,30
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван