Мемориал Ондрея Непелы. Лажуа и Лага, Пэйт и Бай, Уна и Гэйдж Браун представят произвольные танцы

1 октября на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15.15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
2. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
3. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия)
4. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Вторая разминка
6. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
8. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
9. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
10. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,79
2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,31
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,07
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 62,34
5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 60,32
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 59,48
7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 58,69
8. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия) – 57,84
9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 56,87
10. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 52,31
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван