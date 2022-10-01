Мемориал Ондрея Непелы. Лажуа и Лага, Пэйт и Бай, Уна и Гэйдж Браун представят произвольные танцы

1 октября на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

2. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

3. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия)

4. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

6. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

8. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

9. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

10. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Положение после ритм-танца

1. – (Канада) – 75,79

2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,31

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,07

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 62,34

5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 60,32

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 59,48

7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 58,69

8. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия) – 57,84

9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 56,87

10. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 52,31

Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван