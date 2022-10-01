Мемориал Ондрея Непелы. Лажуа и Лага, Пэйт и Бай, Уна и Гэйдж Браун представят произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Италии сборная Финляндии сборная Венгрии Мемориал Ондрея Непелы ISU Challenger Логан Бай Павел Головишников сборная Словакии сборная Польши Марджори Лажуа Захари Лага Уна Браун Гэйдж Браун Мария Игнатьева Юка Орихара Юхо Пиринен Ева Пэйт Даниил Земко Фигурное катание

1 октября на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

2. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

3. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия)

4. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

6. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

8. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

9. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

10. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада) – 75,79

2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,31

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,07

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 62,34

5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 60,32

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 59,48

7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 58,69

8. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия) – 57,84

9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 56,87

10. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 52,31

Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные