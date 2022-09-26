Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Бржезинова, Васильев, Майоров, Фир и Гибсон

C 30 сентября по 1 октября в словацкой Братиславе пройдет Мемориал Ондрея Непелы по фигурному катанию.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

30 сентября, пятница

Женщины, короткая программа

15.00

Танцы на льду, ритм-танец

17.30

Мужчины, короткая программа

19.55

1 октября, суббота

Женщины, произвольная программа

12.00

Танцы на льду, произвольный танец

15.15

Мужчины, произвольная программа

17.45

Фавориты:

Женщины: Изабо Левито (США), Элишка Бржезинова (Чехия), Лара Наки Гутманн (Италия), Ли Хэ Ин (Южная Корея).

Мужчины: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Габриэле Франджипани (Италия), Денис Васильев (Латвия), Николай Майоров (Швеция), Александр Селевко (Эстония).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логэн Бай (все – США), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный старт-лист – здесь.