Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Бржезинова, Васильев, Майоров, Фир и Гибсон

C 30 сентября по 1 октября в словацкой Братиславе пройдет Мемориал Ондрея Непелы по фигурному катанию.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
30 сентября, пятница
Женщины, короткая программа
15.00
Танцы на льду, ритм-танец
17.30
Мужчины, короткая программа
19.55
1 октября, суббота
Женщины, произвольная программа
12.00
Танцы на льду, произвольный танец
15.15
Мужчины, произвольная программа
17.45
Фавориты:
Женщины: Изабо Левито (США), Элишка Бржезинова (Чехия), Лара Наки Гутманн (Италия), Ли Хэ Ин (Южная Корея).
Мужчины: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Габриэле Франджипани (Италия), Денис Васильев (Латвия), Николай Майоров (Швеция), Александр Селевко (Эстония).
Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логэн Бай (все – США), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный старт-лист – здесь.