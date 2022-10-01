Мемориал Ондрея Непелы. Левито, Хэ Ин Ли, Головкина, Гутманн покажут произвольные программы

1 октября на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе женщины представят произвольные программы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 12.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Элишка Бржезинова (Чехия)
2. Антонина Дубинина (Сербия)
3. Эма Добозова (Словакия)
4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
5. Кристен Спурс (Великобритания)
Вторая разминка
6. Алена Будко (США)
7. Регина Шерманн (Венгрия)
8. Михаэла Врастакова (Чехия)
9. Майя Маззара (Франция)
10. Штефани Пезендорфер (Австрия)
Третья разминка
11. Нина Пови (Великобритания)
12. Лара Наки Гутманн (Италия)
13. Александра Головкина (Литва)
14. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
15. Изабо Левито (США)
Положение после короткой программы
1. Изабо Левито (США) – 65,37
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 58,06
3. Александра Головкина (Литва) – 53,96
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 52,65
5. Нина Пови (Великобритания) – 52,52
6. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 49,28
7. Майя Маззара (Франция) – 45,10
8. Михаэла Врастакова (Чехия) – 45,06...
12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 41,00...
15. Элишка Бржезинова (Чехия) – 34,25
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван