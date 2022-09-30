Мемориал Ондрея Непелы. Чха Чжун Хван, Васильев, Франджипани, Самойлов выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты сборная Франции сборная Южной Кореи сборная Великобритании сборная Италии сборная Венгрии мужское катание Мемориал Ондрея Непелы сборная Латвии ISU Challenger Денис Васильев Владимир Самойлов сборная Словакии сборная Польши Чха Чжун Хван Грэм Ньюберри сборная Болгарии Габриэле Франджипани Александр Власенко Александр Селевко Эдвард Эпплбай Ким Хан Киль Ким Хен Ем Адам Хагара Фигурное катание

30 сентября на турнире по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 19.55 по московскому времени.

Первая разминка

1. Денис Васильев (Латвия)

2. Габриэле Франджипани (Италия)

3. Ларри Луполовер (Болгария)

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Вторая разминка

5. Александр Власенко (Венгрия)

6. Владимир Самойлов (Польша)

7. Александр Селевко (Эстония)

8. Грэм Ньюберри (Великобритания)

Третья разминка

9. Адам Хагара (Словакия)

10. Ким Хен Ем (Южная Корея)

11. Эдвард Эпплбай (Великобритания)

12. Ландри Ле Мэ (Франция)

13. Ким Хан Киль (Южная Корея)

Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные