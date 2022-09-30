Мемориал Ондрея Непелы. Чха Чжун Хван, Васильев, Франджипани, Самойлов выйдут на лед с короткими программами

30 сентября на турнире по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы мужчины выступят с короткими программами.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 19.55 по московскому времени.

Первая разминка

1. (Латвия)

2. Габриэле Франджипани (Италия)

3. Ларри Луполовер (Болгария)

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Вторая разминка

5. Александр Власенко (Венгрия)

6. (Польша)

7. Александр Селевко (Эстония)

8. Грэм Ньюберри (Великобритания)

Третья разминка

9. Адам Хагара (Словакия)

10. Ким Хен Ем (Южная Корея)

11. Эдвард Эпплбай (Великобритания)

12. Ландри Ле Мэ (Франция)

13. Ким Хан Киль (Южная Корея)

Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван