Мемориал Ондрея Непелы. Лажуа и Лага, Уна и Гэйдж Браун, Пэйт и Бай выступят с ритм-танцами

30 сентября на турнире по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы дуэты выйдут на лед с ритм-танцами.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
2. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
3. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
4. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия)
5. Мари Дюпайяж – Тома Набэ (Франция)
Вторая разминка
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван