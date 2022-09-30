Мемориал Ондрея Непелы. Лажуа и Лага, Уна и Гэйдж Браун, Пэйт и Бай выступят с ритм-танцами

30 сентября на турнире по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы дуэты выйдут на лед с ритм-танцами.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

2. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

3. – (Канада)

4. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки (Италия)

5. Мари Дюпайяж – Тома Набэ (Франция)

Вторая разминка

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван