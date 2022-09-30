Жулин о словах Баха про нейтральный статус для спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации: «Что они, враги себе, что ли? На мой взгляд, никто этого не сделает»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Вы себе вообще представляете, что кто-то из российских спортсменов последует этому? Я даже допустить такого не могу. Даже близко таких мыслей не было. Что они себе, враги что ли, эти спортсмены? На мой взгляд, никто этого не сделает.

Томас Бах пусть подождет немножко, когда мы пойдем под нормальным флагом. Ему надо просто подождать», – сказал Жулин.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»