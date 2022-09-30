Плющенко о словах Баха: «Как мы можем дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я.
Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие спортсмены у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране.
Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. И еще раз говорю, что я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее. Только глупые не понимают, что вообще происходит и что может произойти в дальнейшем», – сказал Плющенко.
Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»