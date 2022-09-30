Плющенко о словах Баха: «Как мы можем дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я.

Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие спортсмены у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране.

Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. И еще раз говорю, что я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее. Только глупые не понимают, что вообще происходит и что может произойти в дальнейшем», – сказал Плющенко.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»