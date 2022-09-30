Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Российские спортсмены не начинали спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию, снова участвовали в соревнованиях. Но это нелегко, потому что на политическом уровне существует огромная разница в отношении наших решений.

Некоторые правительства приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если им разрешено участвовать в соревнованиях. Другие в запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность.

Наша мирная миссия дает сбои, из‑за этого сейчас расплачиваются российские и белорусские спортсмены. Но проблема может усугубиться», – сказал Бах.

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