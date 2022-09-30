Траньков о словах Баха про нейтральный статус: «Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Даже не знаю, как можно оценить это заявление. Это достаточно провокационная тема, поэтому сложно что-либо сказать.

Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия. Есть спортсмены, которые уже высказывались, например, те же теннисисты», – сказал Траньков.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»