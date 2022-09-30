Татьяна Тарасова: «Бах призывает спортсменов предать свою страну. Если у него есть дети, предлагаю им отказаться от папаши»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Он призывает спортсменов предать свою страну. У страны есть определенное направление. Если я делаю по-другому, значит, я не просто не согласна.
Думаю, это не просто слова. Они будут допускать наших спортсменов в таких условиях. Но я не знаю, будут ли подобные случаи», – сказала Тарасова.
«Мы дети своей страны. Если у Томаса Баха есть свои дети, то я предлагаю им отказаться от своего папаши», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»