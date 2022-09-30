Татьяна Тарасова: «Бах призывает спортсменов предать свою страну. Если у него есть дети, предлагаю им отказаться от папаши»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Он призывает спортсменов предать свою страну. У страны есть определенное направление. Если я делаю по-другому, значит, я не просто не согласна.

Думаю, это не просто слова. Они будут допускать наших спортсменов в таких условиях. Но я не знаю, будут ли подобные случаи», – сказала Тарасова.

«Мы дети своей страны. Если у Томаса Баха есть свои дети, то я предлагаю им отказаться от своего папаши», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»