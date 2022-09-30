Навка о словах Баха про нейтральный статус для спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации: «Чистой воды шантаж и хамство»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Это чистой воды шантаж. Они сами говорят о том, что находятся «вне политики», и просят вовлекать спортсменов в политику. Это просто хамство, я считаю. Мне самой интересно, пойдет ли кто-то из российских спортсменов на такой шаг», – сказала Навка.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»