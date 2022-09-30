Навка о словах Баха про нейтральный статус для спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации: «Чистой воды шантаж и хамство»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Это чистой воды шантаж. Они сами говорят о том, что находятся «вне политики», и просят вовлекать спортсменов в политику. Это просто хамство, я считаю. Мне самой интересно, пойдет ли кто-то из российских спортсменов на такой шаг», – сказала Навка.
Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»