Расписание Nebelhorn Trophy: там выступят Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно

С 21 по 24 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет турнир серии ISU Challenger – .

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Расписание

22 сентября, четверг

Мужчины, короткая программа

14:00

Женщины, короткая программа

17:15

Пары, короткая программа

20:15

23 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:00

Мужчины, произвольная программа

16:30

Пары, произвольная программа

20:30

24 сентября, суббота

Женщины, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

15:20

Показательные выступления

21:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Женщины: (Бельгия), Старр Эндрюс (США), (США).

Мужчины: (Канада), Казуки Томоно (Япония).

Пары: Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада).

Предварительный список участников – здесь.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира пройдет в марте