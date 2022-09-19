Расписание Nebelhorn Trophy: там выступят Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно

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С 21 по 24 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет турнир серии ISU Challenger – Nebelhorn Trophy.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Расписание

22 сентября, четверг

Мужчины, короткая программа

14:00

Женщины, короткая программа

17:15

Пары, короткая программа

20:15

23 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:00

Мужчины, произвольная программа

16:30

Пары, произвольная программа

20:30

24 сентября, суббота

Женщины, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

15:20

Показательные выступления

21:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Старр Эндрюс (США), Грейси Голд (США).

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Казуки Томоно (Япония).

Пары: Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада).

Предварительный список участников – здесь.

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