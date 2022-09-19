Расписание Nebelhorn Trophy: там выступят Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно

С 21 по 24 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет турнир серии ISU Challenger – Nebelhorn Trophy.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Расписание
22 сентября, четверг
Мужчины, короткая программа
14:00
Женщины, короткая программа
17:15
Пары, короткая программа
20:15
23 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
14:00
Мужчины, произвольная программа
16:30
Пары, произвольная программа
20:30
24 сентября, суббота
Женщины, произвольная программа
12:00
Танцы на льду, произвольный танец
15:20
Показательные выступления
21:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Фавориты
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Старр Эндрюс (США), Грейси Голд (США).
Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Казуки Томоно (Япония).
Пары: Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия).
Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада).
Предварительный список участников – здесь.
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