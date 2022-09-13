U.S. International Classic. Лорьо и Ле Гак, Фир и Гибсон, Вольфкостин и Чен покажут ритм-танцы

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14 сентября на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

14 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 20.30 по московскому времени

Участники

Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

Ева Пэйт – Логэн Бай (США)

Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша)

Шарлотт Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) 

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже.

Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе

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