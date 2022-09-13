U.S. International Classic. Лорьо и Ле Гак, Фир и Гибсон, Вольфкостин и Чен покажут ритм-танцы

14 сентября на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США
14 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 20.30 по московскому времени
Участники
Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
Ева Пэйт – Логэн Бай (США)
Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша)
Шарлотт Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже.
Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе