Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

Стал известен предварительный календарь сезона-2022/23 по фигурному катанию. Мы приводим все турниры по хронологии – от августовских этапов Гран-при среди юниоров до мартовского чемпионата мира.
Расписание фигурного катания, сезон-2022/2023
2022 год
Гран-при среди юниоров, 1-й этап
Куршевель, Франция, 24-27 августа
Гран-при среди юниоров, 2-й этап
Острава, Чехия, 31 августа – 3 сентября
Гран-при среди юниоров, 3-й этап
Рига, Латвия, 7-10 сентября
U.S. International Figure Skating Classic, ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США, 12-16 сентября
Lombardia Trophy, ISU Challenger
Бергамо, Италия, 15-18 сентября
Гран-при среди юниоров, 4-й этап
Ереван, Армения, 21-24 сентября
Nebelhorn Trophy, ISU Challenger
Оберстдорф, Германия, 21-24 сентября
Гран-при среди юниоров, 5-й этап
Гренобль, Франция, 28 сентября – 1 октября
Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger
Братислава, Словакия, 29 сентября – 1 октября
Гран-при среди юниоров, 6-й этап
Гданьск, Польша, 5-8 октября
Finlandia Trophy, ISU Challenger
Эспоо, Финляндия, 5-9 октября
Гран-при среди юниоров, 7-й этап
Энья, Италия, 12-15 октября
Budapest Trophy, ISU Challenger
Будапешт, Венгрия, 13-16 октября
Skate America (Гран-при)
Норвуд, США, 21-23 октября
Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger
Нур-Султан, Казахстан, 26-29 октября
Skate Canada (Гран-при)
Миссиcсога, Канада, 28-30 октября
Internationaux de France (Гран-при)
Анже, Франция, 4-6 ноября
Мемориал Инге Солар (IceChallenge), ISU Challenger
Грац, Австрия, 9-13 ноября
4-й этап Гран-при
Место проведения пока неизвестно, 11-13 ноября
Кубок Варшавы, ISU Challenger
Варшава, Польша, 17-20 ноября
NHK Trophy (Гран-при)
Саппоро, Япония, 18-20 ноября
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия, 25-27 ноября
Golden Spin, ISU Challenger
Загреб, Хорватия, 7-10 декабря
Финал Гран-при (юниоры и взрослые)
Турин, Италия, 8-11 декабря
2023 год
Чемпионат Европы
Эспоо, Финляндия, 23-29 января
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США, 7-12 февраля
Чемпионат мира среди юниоров
Калгари, Канада, 27 февраля – 5 марта
Чемпионат мира
Сайтама, Япония, 20-26 марта