Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

Стал известен предварительный календарь сезона-2022/23 по фигурному катанию. Мы приводим все турниры по хронологии – от августовских этапов Гран-при среди юниоров до мартовского чемпионата мира.

Расписание фигурного катания, сезон-2022/2023

2022 год

Гран-при среди юниоров, 1-й этап

Куршевель, Франция, 24-27 августа

Гран-при среди юниоров, 2-й этап

Острава, Чехия, 31 августа – 3 сентября

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

Рига, Латвия, 7-10 сентября

U.S. International Figure Skating Classic,

Лейк-Плэсид, США, 12-16 сентября

, ISU Challenger

Бергамо, Италия, 15-18 сентября

Гран-при среди юниоров, 4-й этап

Ереван, Армения, 21-24 сентября

, ISU Challenger

Оберстдорф, Германия, 21-24 сентября

Гран-при среди юниоров, 5-й этап

Гренобль, Франция, 28 сентября – 1 октября

, ISU Challenger

Братислава, Словакия, 29 сентября – 1 октября

Гран-при среди юниоров, 6-й этап

Гданьск, Польша, 5-8 октября

, ISU Challenger

Эспоо, Финляндия, 5-9 октября

Гран-при среди юниоров, 7-й этап

Энья, Италия, 12-15 октября

Budapest Trophy, ISU Challenger

Будапешт, Венгрия, 13-16 октября

(Гран-при)

Норвуд, США, 21-23 октября

, ISU Challenger

Нур-Султан, Казахстан, 26-29 октября

(Гран-при)

Миссиcсога, Канада, 28-30 октября

Internationaux de France (Гран-при)

Анже, Франция, 4-6 ноября

Мемориал Инге Солар (IceChallenge), ISU Challenger

Грац, Австрия, 9-13 ноября

4-й этап Гран-при

Место проведения пока неизвестно, 11-13 ноября

, ISU Challenger

Варшава, Польша, 17-20 ноября

(Гран-при)

Саппоро, Япония, 18-20 ноября

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия, 25-27 ноября

, ISU Challenger

Загреб, Хорватия, 7-10 декабря

(юниоры и взрослые)

Турин, Италия, 8-11 декабря

2023 год

Чемпионат Европы

Эспоо, Финляндия, 23-29 января

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США, 7-12 февраля

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада, 27 февраля – 5 марта

Чемпионат мира

Сайтама, Япония, 20-26 марта