Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе

С 14 по 16 сентября в американском Лейк-Плэсиде пройдет турнир по фигурному катанию U.S. International Classic.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

Расписание

14 сентября

Пары, короткая программа

1.30

Мужчины, короткая программа

3.00

Танцы на льду, ритм-танец

20.30

Женщины, короткая программа

22.50

15 сентября

Пары, произвольная программа

1.45

Мужчины, произвольная программа

3.25

Танцы на льду, произвольная программа

23.30

16 сентября

Женщины, произвольная программа

2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Женщины: Ю Ен, Ким Йе Лим (обе – Южная Корея), Мана Кавабе (Япония), Одри Шин (США).

Мужчины: Илья Малинин, Камден Пулкинен (оба – США), Уэсли Чу, Стивен Гоголев (оба – Канада), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймо (Франция).

Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Пары: Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия).

Полный список участников – здесь.