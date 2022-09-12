Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе

С 14 по 16 сентября в американском Лейк-Плэсиде пройдет турнир по фигурному катанию U.S. International Classic.
ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США
Расписание
14 сентября
Пары, короткая программа
1.30
Мужчины, короткая программа
3.00
Танцы на льду, ритм-танец
20.30
Женщины, короткая программа
22.50
15 сентября
Пары, произвольная программа
1.45
Мужчины, произвольная программа
3.25
Танцы на льду, произвольная программа
23.30
16 сентября
Женщины, произвольная программа
2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Фавориты
Женщины: Ю Ен, Ким Йе Лим (обе – Южная Корея), Мана Кавабе (Япония), Одри Шин (США).
Мужчины: Илья Малинин, Камден Пулкинен (оба – США), Уэсли Чу, Стивен Гоголев (оба – Канада), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймо (Франция).
Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).
Пары: Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия).
Полный список участников – здесь.