Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Торнгрен, Чха Чжун Хван выступят на Finlandia Trophy

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Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 4 по 10 октября.

В женских соревнованиях выступят Анастасия Губанова (Грузия), Ким Йе Лим, Хэ Ин Ли (обе – Южная Корея), Линдси Торнгрен (США), Алексия Паганини (Швейцария), Эва-Лотта Кийбус (Эстония).

В мужских соревнованиях заявлены Морис Квителашвили (Грузия), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Михаил Шайдоров (Казахстан), Конрад Орзел (Канада).

Среди участников соревнований танцоров на льду – Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, Кэролин Грин и Майкл Парсонс (оба дуэта – США), Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (Канада), Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия).

В парном катании заявлены Анастасия Метелкина и Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт, Анника Хокке и Роберт Кункель (обе пары – Германия).

Полный список можно посмотреть здесь.

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