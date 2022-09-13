Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Торнгрен, Чха Чжун Хван выступят на Finlandia Trophy

Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию , который пройдет в Эспоо с 4 по 10 октября.

В женских соревнованиях выступят (Грузия), Ким Йе Лим, Хэ Ин Ли (обе – Южная Корея), Линдси Торнгрен (США), Алексия Паганини (Швейцария), Эва-Лотта Кийбус (Эстония).

В мужских соревнованиях заявлены (Грузия), (Южная Корея), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Михаил Шайдоров (Казахстан), Конрад Орзел (Канада).

Среди участников соревнований танцоров на льду – Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, Кэролин Грин и Майкл Парсонс (оба дуэта – США), Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (Канада), Мария Казакова и (Грузия).

В парном катании заявлены Анастасия Метелкина и Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт, Анника Хокке и Роберт Кункель (обе пары – Германия).

Полный список можно посмотреть здесь.