Гран-при среди юниоров. Син, Гургенидзе, Накаи, Репонд, Пелконен, Хван выступят с короткими программами

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8 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге девушки покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юниорки

Короткая программа

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Чжи А Син (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Ами Накаи (Япония)

7. Нелла Пелконен (Финляндия)

8. Инга Гургенидзе (Грузия)

Третья разминка

12. Чжи Хен Хван (Южная Корея)

13. Ханна Эррера (США)

15. Кимми Репонд (Швейцария)

Четвертая разминка

18. Сохо Ли (США)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

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