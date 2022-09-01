Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Ракич, Жарков, Ковар и Власенко выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Чехии сборная Италии сборная Венгрии сборная Израиля мужское катание сборная Швеции Гран-при среди юниоров сборная Словакии сборная Австрии сборная Польши сборная Малайзии сборная Словении Алекса Ракич Александр Власенко Нозому Йошиока Кай Ковар Андреас Нордебак Николай Мемола Максим Жаров Фигурное катание

1 сентября в чешской Остраве стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Юноши покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 12.30 по московскому времени

Первая разминка

1. Матей Клесал (Чехия)

2. Георгий Павлов (Швейцария)

3. Хару Какиучи (Япония)

4. Алекса Ракич (Канада)

5. Яков Погребинский (Израиль)

Вторая разминка

6. Николай Мемола (Италия)

7. Войцех Вариш (Чехия)

8. Лукаш Вацлавик (Словакия)

9. Дамиан Мальчик (Чехия)

10. Цзе Цзень Фан (Малайзия)

Третья разминка

11. Павло Климин (Польша)

12. Даниэль Руис (Австрия)

13. Давид Седей (Словения)

14. Тонцзэ Тиан (Китай)

15. Нозому Йошиока (Япония)

Четвертая разминка

16. Максим Жаров (США)

17. Кай Ковар (США)

18. Александр Власенко (Венгрия)

19. Лука Фюнфер (Германия)

20. Минку Сео (Южная Корея)

21. Андреас Нордебак (Швеция)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные