Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Ракич, Жарков, Ковар и Власенко выступят с короткими программами

1 сентября в чешской Остраве стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Юноши покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 12.30 по московскому времени

Первая разминка

1. Матей Клесал (Чехия)

2. Георгий Павлов (Швейцария)

3. Хару Какиучи (Япония)

4. Алекса Ракич (Канада)

5. Яков Погребинский (Израиль)

Вторая разминка

6. Николай Мемола (Италия)

7. Войцех Вариш (Чехия)

8. Лукаш Вацлавик (Словакия)

9. Дамиан Мальчик (Чехия)

10. Цзе Цзень Фан (Малайзия)

Третья разминка

11. Павло Климин (Польша)

12. Даниэль Руис (Австрия)

13. Давид Седей (Словения)

14. Тонцзэ Тиан (Китай)

15. Нозому Йошиока (Япония)

Четвертая разминка

16. Максим Жаров (США)

17. Кай Ковар (США)

18. Александр Власенко (Венгрия)

19. Лука Фюнфер (Германия)

20. Минку Сео (Южная Корея)

21. Андреас Нордебак (Швеция)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве