Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Шимада, Квон, Калин, Папп и Шильд покажут произвольные программы

3 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве девушки представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Девушки

Произвольная программа

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Пятая разминка

24. Цзя Ин Чэн (Китай)

25. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

26. Вивьен Папп (Венгрия)

27. Сарина Йоос (Швейцария)

28. Икура Кушида (Япония)

29. Натали Лангербаур (Эстония)

Шестая разминка

30. Элис Лин-Грейси (США)

31. Хисуэ Хан (Южная Корея)

32. Лорин Шильд (Франция)

33. Миа Калин (США)

34. Мин Соль Квон (Южная Корея)

35. Мао Шимада (Япония)

Полный список участниц можно посмотреть здесь.

Положение после короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 71,49

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 62,73

3. Миа Калин (США) – 59,24

4. Лорин Шильд (Франция) – 58,07

5. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 57,06

6. Элис Лин-Грейси (США) – 56,15

7. Натали Лангербаур (Эстония) – 56,00

8. Икура Кушида (Япония) – 55,67

9. Сарина Йоос (Швейцария) – 54,72

10. Вивьен Папп (Венгрия) – 54,22

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве