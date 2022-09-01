Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Калин, Шимада, Дюпуи, Шильд, Лин-Грейси, Кушида, Минигини представят короткие программы

1 сентября на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Остраве юниорки выступят с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Юниорки

Начало – 17.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Натали Лангербаур (Эстония)

2. Юлия ван Дейк (Нидерланды)

3. Сара-Мод Дюпуи (Канада)

4. Катерина Ганусова (Чехия)

5. Кэтрин Онг Пуи Куан (Малайзия)

Вторая разминка

6. Вероника Ферлин (Польша)

7. Нурия Сулеймен (Казахстан)

8. Ванеса Сельмекова (Словакия)

9. Микаэла Врастакова (Чехия)

10. Сарина Йоос (Швейцария)

11. Роза Репонен (Финляндия)

Третья разминка

12. Габриэла Гринберг (Израиль)

13. Мао Шимада (Япония)

14. Линн Хан Тран (Вьетнам)

15. Мария Грибиник (Молдова)

16. Миа Калин (США)

17. Минсол Квон (Южная Корея)

Четвертая разминка

18. Олеся Рэй (Германия)

19. Келли Элизабет Супангат (Индонезия)

20. Мирика Армстронг (Новая Зеландия)

21. Мария Манова (Болгария)

22. Ноэми Йоос (Швейцария)

23. Зала Грум (Словения)

Пятая разминка

24. Регина Гарсия де Леон Сааб (Мексика)

25. Ханна Франк (Австрия)

26. Чэнь Цзяинь (Китай)

27. Элис Лин-Грейси (США)

28. Лорин Шильд (Франция)

29. Люси Датлова (Чехия)

Шестая разминка

30. Вивьен Папп (Венгрия)

31. Икура Кушида (Япония)

32. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир (Исландия)

33. Зара Хуседзинович (Босния и Герцеговина)

34. Хисуэ Хан (Южная Корея)

35. Кьяра Минигини (Италия)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве