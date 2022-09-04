Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

С 8 по 10 сентября в латвийской Риге пройдет третий этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.
Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
3-й этап
Рига, Латвия
8 сентября, четверг
Юниорки, короткая программа
11.00
Пары, короткая программа
16.15
Юниоры, короткая программа
17.35
9 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
11.30
Пары, произвольная программа
14.00
Юниорки, произвольная программа
15.30
10 сентября, суббота
Юниоры, произвольная программа
11.00
Танцы на льду, произвольные танцы
15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске