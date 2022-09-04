Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

С 8 по 10 сентября в латвийской Риге пройдет третий этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.

Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

8 сентября, четверг

Юниорки, короткая программа

11.00

Пары, короткая программа

16.15

Юниоры, короткая программа

17.35

9 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11.30

Пары, произвольная программа

14.00

Юниорки, произвольная программа

15.30

10 сентября, суббота

Юниоры, произвольная программа

11.00

Танцы на льду, произвольные танцы

15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске