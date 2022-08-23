Боброва, Нагорный, Мельникова и Захаров выступят на соревнованиях по гребле в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва выступит на соревнованиях по гребле в Москве.

28 августа в столице пройдет Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко. Боброва и представители других видов спорта поучаствуют в показательных заездах.

«Звездная гонка «Заезд дружбы» с участием призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира пройдет в этот раз среди байдарок-четверок. Каждый экипаж будет составлен из двух профессиональных гребцов и двух спортсменов, представляющих другие виды спорта», – заявили в оргкомитете соревнований.

Кроме Бобровой в показательных заездах выступят гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский, Антон Голоцуцков, Ангелина Мельникова, Ульяна Донскова, Дарья Трубникова, синхронистки Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирева, Алла Шишкина, прыгуны в воду Надежда Бажина и Илья Захаров, шорт-трекистка Эмина Малагич, а также футболистки Марина Кисконен и Карина Бакланова.