Медведева и Слуцкая войдут в состав жюри спортивной премии портала «РБ», Щербакова, Большунов, Дина Аверина и Нагорный номинированы на звание спортсмена года

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Двукратные чемпионки мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Ирина Слуцкая войдет в состав жюри Международной премии в области спорта и букмекерства.

Награда вручается в номинациях спортивного портала «Рейтинг Букмекеров». Лауреаты будут объявлены 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В номинацию «Спортсмен года» вошли лыжник Александр Большунов, фигуристка Анна Щербакова, гимнасты Никита Нагорный и Дина Аверина, а также игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров.

Sports.ru заявлен в номинации «Лучшее спортивное СМИ».

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