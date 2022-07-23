Александр Большунов может выступить на соревнованиях по гребле. Он приглашен на турнир

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам может выступить на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко пригласили Большунова принять участие.

«Планируем, что Саша Большунов приедет, если со сборов вырвется. У него получается хорошо грести, его не остановить.

Я его тренировал. Пытаемся пригласить олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного», – заявил Юрий Постригай.

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском.