Александру Трусову планируют пригласить на турнир по гребле на байдарках и каноэ

Организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ (AAACUP) намерены пригласить фигуристку Александру Трусову поучаствовать в турнире.
«Мы будем рады видеть Александру Трусову на наших соревнованиях. У Саши прекрасно получилось в легкой атлетике. Не сомневаемся, что у талантливой фигуристки получится проявить себя и в другом циклическом виде спорта – гребле на байдарках», – сказали организаторы Кубка.
Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском. Ранее стало известно, что в Кубке братьев Агеевых может выступить трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.
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Александр Большунов может выступить на соревнованиях по гребле. Он приглашен на турнир