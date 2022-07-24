Боброва сыграла в матче по пляжному волейболу за команду экс-пилота «Формулы-1» Мазепина. Они победили команду Нагорного со счетом 2-0

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва сыграла в матче по пляжному волейболу на VK Fest в Москве.

Боброва выступила в команде бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. В составе с ними также был серебряный олимпийским призер по плаванию Александр Сухоруков.

Их соперниками стали олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Давид Белявский, а также двукратная победительница Игр по синхронному плаванию Влада Чигирева.

Матч проводился до двух побед в сетах, команда Нагорного уступила команде Мазепина со счетом 2-0 (15:12, 15:11).