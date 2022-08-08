Екатерина Боброва: «Когда дело не касается спорта, хочется, чтобы меня воспринимали не как спортсменку. Чаще всего вешают ярлык, и это ограничивает развитие в другом направлении»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Не было желания кататься до ОИ-2022?

– После Олимпиады-2018 – нет. После рождения сына задумалась, но к тому моменту было уже много интересных и перспективных проектов, и в итоге я ни о чем не жалею.

– Как носится титул олимпийской чемпионки? Помогает?

– Когда дело не касается спортивного проекта, хочется, чтобы меня воспринимали не как спортсменку и чемпионку, а как человека, который может научиться чему-то новому и делать это хорошо. Чаще всего вешают ярлык, и это ограничивает развитие в другом направлении.

– Хотите в «Ледниковый [период]» снова?

– О-о-очень хочу! Будем надеяться, что он состоится и меня пригласят.

– Куда фигуристы девают кучу игрушек, которые им выбрасывают на лед?

– Всегда по-разному, в зависимости от того, как много игрушек и в какой стране/городе выступления. Чаще всего маленькую часть забираем с собой, а остальное отдаем в детские дома или раздаем местным детям.

– С какого числа начинается график занятий в твоей школе фигурного катания?

– Занятия в нашей школе начнутся уже с 3 сентября. Уже соскучилась, и очень ждем встречи! – написала Боброва.