Екатерина Боброва: «Когда дело не касается спорта, хочется, чтобы меня воспринимали не как спортсменку. Чаще всего вешают ярлык, и это ограничивает развитие в другом направлении»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков в сторис.
– Не было желания кататься до ОИ-2022?
– После Олимпиады-2018 – нет. После рождения сына задумалась, но к тому моменту было уже много интересных и перспективных проектов, и в итоге я ни о чем не жалею.
– Как носится титул олимпийской чемпионки? Помогает?
– Когда дело не касается спортивного проекта, хочется, чтобы меня воспринимали не как спортсменку и чемпионку, а как человека, который может научиться чему-то новому и делать это хорошо. Чаще всего вешают ярлык, и это ограничивает развитие в другом направлении.
– Хотите в «Ледниковый [период]» снова?
– О-о-очень хочу! Будем надеяться, что он состоится и меня пригласят.
– Куда фигуристы девают кучу игрушек, которые им выбрасывают на лед?
– Всегда по-разному, в зависимости от того, как много игрушек и в какой стране/городе выступления. Чаще всего маленькую часть забираем с собой, а остальное отдаем в детские дома или раздаем местным детям.
– С какого числа начинается график занятий в твоей школе фигурного катания?
– Занятия в нашей школе начнутся уже с 3 сентября. Уже соскучилась, и очень ждем встречи! – написала Боброва.