Политолог Никулин о ситуации с Дробязко: «Давайте задумаемся, какая буря чувств поднялась бы, если бы российский фигурист выступал в шоу где-нибудь во Львове»

Российский политолог Андрей Никулин прокомментировал решение властей Литвы лишить фигуристов и государственных наград.

Причиной решения стало участие Дробязко и Ванагаса в ледовом шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

Также на осенней сессии Сейма (парламента Литвы) рассмотрят вопрос о лишении Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году в порядке исключения, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

«Во-первых, сейчас, конечно, польется шквал критики и недоумения от вас, но я просто напомню, что в нашей стране недавно один из депутатов предлагал приравнять перемену спортивного гражданства к государственной измене, так что чья бы корова мычала.

Два. Конечно, лишение гражданства – это попытка политической спекуляции, попытка заработать очки, хотя бы потому, что ни законодательно, ни конституционно такая процедура не предусмотрена.

И если гражданства ее все-таки лишат, разработав в связи с этим специальный закон, то у Маргариты останется возможность апеллировать – и с вероятностью 95% успешно – и в литовских судах, и в европейских судах, и в ЕСПЧ, чего, к сожалению, россияне...

Лишение наград. Государство имеет право лишить наград. Награда – это символ, признание твоих заслуг государством страны. В случае – это даже в статусе многих наград предусмотрено – поступков, порочащих честь государства или человека, награды могут забраться.

Почему литовцы посчитают, что выступление в Сочи как-то опорочило носителя высокой литовской награды, – отдельный разговор.

Я просто напомню, что Маргарита выступает не первый год и даже, по-моему, не первый десяток лет в российских соревнованиях, и только после 24 февраля возникла такая ситуация и вопрос стал ребром, до этого было нормально.

И последнее: просто давайте выдохнем и задумаемся, какая бы буря чувств поднялась здесь, если бы российский фигурист выступал в подобном мероприятии где-нибудь во Львове, и что бы сказали», – сказал Никулин в эфире «Матч ТВ».

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка